Quelles sont les pathologies de la prostate ?

Quand on évoque les pathologies de la prostate, on pense d’abord au cancer. Mais d’autres maladies de la prostate existent. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent Pr Morgan Roupret, chirurgien urologue, pour nous en parler.

Il est nécessaire de faire surveiller sa prostate régulièrement, notamment à partir de 65 ans © Maxppp - Richard Villalon/Belpress

La prostate, glande du système reproducteur masculin, peut être le lieu de plusieurs pathologies : l'hypertrophie bénigne (hyperplasie bénigne de la prostate, HBP ou ou adénome de la prostate), l'inflammation (prostatite) et la dégénérescence maligne (cancer de la prostate). À écouter Movember : tout savoir sur le cancer de la prostate Plus 6 millions de patients sont concernés par l’hypertrophie bénigne de la prostate en France, et le cancer de la prostate est le cancer masculin plus répandu dans la population. Pour nous parler des maladies de la prostate, de leur diagnostic et des traitements appropriés, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Pr Morgan Roupret, chirurgien urologue, à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière à Paris.