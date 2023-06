Quels sont les risques de l'été pour les personnes âgées ?

Si l’été est synonyme de vacances, de soleil et de légèreté, pour les personnes âgées cette période peut pourtant comporter des risques. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le gériatre Bertrand Fougère, qui nous explique les précautions à prendre.

L’été est souvent attendu avec joie et à juste titre : le soleil, la chaleur, les vacances contribuent au bien-être. Mais pour les personnes âgées, c’est une période moins facile et qui peut même accroître les risques pour la santé.

Les fortes chaleurs, a fortiori les épisodes de canicule, et l'isolement sont les principaux dangers, d'autant plus quand on vit chez soi, mais également en Ehpad.

Comment éviter la déshydratation ? Comment faire quand le personnel médical et paramédical est en congés ? Comment éviter de se retrouver seul sans visite, alors que ses proches sont en vacances, parfois loin ?

Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Pr Bertrand Fougère, gériatre au CHU de Tours. Il nous présente les principaux risques liés à la période estivale, les précautions à prendre pour soi ou pour une personne âgée de son entourage, pour que l’été se passe au mieux pour chacun.

Questions des auditrices et auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

- Félix sur le diabète : « Je suis diabétique de type 2, je suis en grade 1 concernant la sensibilité des pieds. Combien il y a de grade, à quoi cela correspond ? »

- une question sur le vitiligo : « Avec les beaux jours puis-je m’exposer au soleil avec mon vitiligo ? »

- Solange sur la maladie d’Alzheimer : « J’ai 68 ans et j’ai l’impression que je perds la mémoire. Est-ce que ça pourrait être un début de maladie d’Alzheimer ? », avec la complicité du Pr Bertrand Fougère.