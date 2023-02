Sédentarité et santé : comment faire bouger davantage nos enfants

Face à la sédentarité liée nos modes de vie, il est impératif de favoriser l'activité physique de la population et surtout des plus jeunes ! Comment faire bouger les jeunes ? Réponse avec un spécialiste pour se dépenser avec le moins de contrainte possible.

Une activité physique dès le plus jeune âge est essentielle pour grandir en bonne santé © Getty

Le nombre de personnes obèses a presque triplé dans le monde depuis 1975, d'après l'Organisation Mondiale de la Santé. Avec la crise sanitaire, le travail et les cours depuis la maison, notre sédentarité a encore plus tendance à augmenter, avec des effets délétères et concrets sur notre santé. L'activité physique est essentielle pour se maintenir en bonne santé, et d'autant plus chez les enfants qui grandissent. Comment améliorer la sédentarité chez les enfants en les faisant bouger davantage ? À partir de quel âge faut-il les pousser à une activité physique ? C'est dès le plus jeune âge que les jeunes devraient prendre l'habitude de se dépenser. Dès la maternelle, les activités de dépense des enfants sont essentielles. Plus important encore que les efforts physiques ponctuels : leur régularité. Certains spécialistes demandent à revoir la place du sport chez les enfants, dans un contexte de sédentarisation toujours plus grand. Seulement, des obstacles existent : manques d'infrastructures, de temps et d'activités attractives à proximité. On recommande aux jeunes de pratiquer 60 minutes d'activité physique tous les jours. Coach sportif et chroniqueur historique de l'émission le Magazine de la santé sur France 5, Nordine Attab nous donnes les meilleurs conseils pour faire bouger les enfants et la famille par la même occasion ! Questions des auditeurs Le docteur Jimmy Mohamed répond aux questions de santé des auditeurs : Quelle est la différence entre une rhinite aiguë et chronique ? Comment la traiter ?

Y a-t-il un intérêt à faire une cure de vitamine ? Quelles sont nos carences à l'approche du printemps ?

Comment réussir à prendre du poids sans se mettre en danger ?