Septembre en or : le témoignage de la maman de Nour, 4 ans, atteinte d'un cancer

Chaque année, 2500 enfants, adolescents ou jeunes adultes sont touchées par le cancer, dont des formes parfois rares. Découvrez le témoignage de Nadjoua dont la fille de 4, Nour, est atteinte d'un cancer.

Septembre en or, c'est le nom donné à ce mois de sensibilisation et de lutte contre les cancers pédiatriques. Chaque année, 2500 enfants, adolescents ou jeunes adultes sont touchés par le cancer, dont des formes parfois rares. Si 80% de ces cancers pédiatriques se soignent, l'enjeu est aujourd'hui de réduire les séquelles sur le reste de la vie de l'enfant.

À lire aussi Septembre en Or : le témoignage d'une maman messine sur son combat contre les cancers pédiatriques

Parmi ces enfants : Nour. Elle a 4 ans et elle est soignée à l'Institut Curie à Paris pour un neuroblastome, une tumeur maligne au dessus des reins, de stade 4. Opérée, elle a eu une chimiothérapie et entame maintenant l'immunothérapie. Des traitements lourds ayant un effet non négligeable sur le patient mais aussi son entourage. Aujourd'hui, découvrez dans notre podcast le témoignage de la maman de Nour, Nadjoua. L'impact des traitements sur la vie de famille, la découverte du cancer de la petite Nour, la prise en charge de la petite fille : Nadjoua vous raconte tout au micro de Géraldine Mayr, Anne Orenstein et Christian Spitz.

L'ordonnance solidaire : envoyez des cartes postales à Mathéo

Mathéo fête ses 14 ans ce 19 septembre. Atteint d'une maladie rare, le genu recurvatum et valgum (une déformation du membre inférieur caractérisée par une déformation de la jambe qui s’arque vers l’intérieur), Mathéo et sa famille passe un joli appel à la solidarité : envoyez des cartes postales au jeune homme pour son anniversaire ! Un appel que la famille avait déjà lancé pour les 8 ans de Mathéo avec un joli succès à la clé : près de 800 cartes postales étaient arrivées au domicile du jeune homme : Mathéo Descarnongle, 1, rue du Château-Vieux, 24380 Vergt.

Vos questions au Doc' : Christian Spitz

Tous les mercredis, le "Doc'" de toute une génération est de retour pour répondre à toutes vos questions sur votre relation à votre enfant ou ado ! Le Doc' Christian Spitz vous répond, en direct, sur France Bleu !