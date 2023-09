Sexualité : retrouver du désir dans le couple

Il y a moins de gestes tendres, moins de câlins, moins de baisers… Pourtant la passion est probablement encore là ! Comment réveiller notre libido ? On en parle ensemble.

Si l’amour perdure, cela n’est pas toujours le cas de la passion ! Lorsque l’on est en couple depuis longtemps, il peut y avoir une forme d’érosion du désir alors que les sentiments restent forts. Peut-être avez-vous déjà remarqué que l’envie de se jeter l’un sur l’autre comme aux premiers temps ne se manifeste plus aussi souvent. On a tendance à se dire que c’est normal, mais jusqu’à quel point ? Quand l’un des deux a toujours la flamme pendant que l’autre a la migraine, des tensions peuvent s’immiscer dans votre cocon.

Le Dr Damien Mascret coache des femmes ou des couples à l’Hôpital Américain de Paris, et officie depuis 2019 au journal télévisé de France 2. Il est l’auteur de plusieurs livres de sexologie. Le dernier en date, Le cycle du désir est paru aux éditions du Faubourg. Ludique, ce guide mêle de nombreux témoignages de patients et patientes ainsi que des tests à faire seul ou à deux, et vous permettra d’explorer les sources de votre désir, sans tabou. On en parle avec Géraldine Mayr et Anne Orenstein dans votre émission.

L’ordonnance solidaire : Le Petit Prince s’engage contre le cancer de l’enfant.

Chaque année en France, 2 500 enfants et adolescents apprennent qu’ils sont atteints d’un cancer et malgré les progrès réalisés, le taux de guérison n’atteint pas les 100 %. C’est pour cela que chaque année, Gustave Roussy - à l’occasion de septembre en Or, le mois international des cancers de l’enfant et de l’adolescent - organise à la rentrée une vaste campagne pour recueillir des fonds et faire avancer la recherche.

On en parle avec Perrine de Longevialle, directrice de la communication et de la philanthropie de l’institut Gustave Roussy