Tout ce qu'il faut savoir sur l'épilation

Même si aujourd’hui il existe une tendance à laisser ses poils sur les jambes et aux aisselles, l’épilation reste encore largement plébiscitée, et notamment l’épilation définitive. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent la dermatologue Laurence Netter, pour nous en parler.

Longtemps tabous, les poils, on en parle de plus en plus aujourd’hui, et émerge en particulier une tendance à les laisser pousser, sur les jambes, aux aisselles, pour lutter contre les diktats esthétiques féminins.

Cependant, la plupart des femmes recourent à l’épilation ou bien au rasage de leurs poils.

Qu’est-ce qu’un poil et comment se forme-t-il ? À quoi ça sert un poil ? Pourquoi n’a-t-on pas tous la même pilosité ? Qu'est-ce que l'hirsutisme ? Et l'alopécie dont souffre l'ancien Premier ministre Édouard Philippe ? Comment faire lorsqu'on a un poil incarné ?

Parmi les méthodes pour s’en débarrasser, il existe les crèmes épilatoires, le rasage, l’épilation à la cire, la lumière pulsée ou le laser, pour une épilation définitive.

Pour répondre à ces questions sur les poils, nous donner des conseils sur les différentes méthodes d'épilation, et nous parler plus particulièrement de l’épilation définitive au laser, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Dr Laurence Netter, dermatologue à Paris.

Questions des auditrices et auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

- une auditrice sur l’asthme : « J’ai du mal à respirer en cette période, sûrement à cause des allergies, mais j’ai notamment des grandes difficultés à respirer, seraient-ce des signes d’asthme ? »

- un auditeur au sujet du smegma : « Quand je décalotte mon pénis, j’ai du dépôt blanc autour du gland, c’est quoi ? »