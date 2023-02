Tout savoir sur la sclérose en plaques

Maladie inflammatoire du système nerveux central, la sclérose en plaques entraine des troubles moteurs, cognitifs et sensitifs qui peuvent aller jusqu’au handicap. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le neurologue Bruno Stankoff pour nous parler de cette terrible maladie.

La sclérose en plaques est la 1re cause de handicap sévère non traumatique du jeune adulte : "Bonjour Docteur" reçoit l'un des meilleurs spécialistes de cette maladie, le Pr Bruno Stankoff, pour nous en parler

La sclérose en plaques .) est une maladie inflammatoire et auto-immune qui affecte le cerveau et la moelle épinière. Elle provoque des lésions qui entraînent des perturbations motrices, sensitives, cognitives, visuelles ou encore urinaires et intestinales, apparaissant par poussées. Elle concerne 110 000 personnes en France et c’est la 1re cause de handicap sévère non traumatique chez les jeunes adultes.

Quels sont les symptômes de la sclérose en plaques ? Qui est le plus touché ? Est-ce une maladie héréditaire ? Y a-t-il un lien entre sclérose en plaques et vaccin contre l’hépatite B ? Quels sont les traitements qui existent actuellement ?

Pour répondre à ces questions, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Pr Bruno Stankoff. Il est neurologue à l’hôpital Saint-Antoine à Paris et dirige une équipe de recherche à l’ Institut du cerveau . Il nous explique ce qu’est cette maladie, comment elle évolue et les progrès en matière de recherche pour trouver un traitement qui permettrait de guérir la sclérose en plaques.

