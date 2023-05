Un chirurgien en Afghanistan

Depuis le retrait des troupes américaines fin août 2021, l’Afghanistan se trouve dans une situation très compliquée, surtout pour les femmes. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le chirurgien Éric Cheysson, président de La Chaîne de l'espoir, pour nous en parler.

L’histoire contemporaine de l’Afghanistan est émaillée de tragédies. Devenu indépendant en 1921, le pays est envahi par les troupes soviétiques en 1979, qui resteront jusqu’en 1989 avant de laisser la place à la guerre civile et à la prise du pouvoir par les talibans en 1996. Renversés en 2001 par les Occidentaux, les talibans ont repris le pouvoir juste après le départ des dernières troupes américaines, en août 2021.

Qu’en est-il de la situation sanitaire du pays ? Les femmes ont-elles le droit de travailler dans les hôpitaux ? Quel est l’avenir qui se dessine pour ce pays ?

Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le chirurgien Éric Cheysson, président de La Chaîne de l'espoir , pour nous en parler. Il est parti à Kaboul il y a plus de 40 an pour y exercer en tant que chirurgien et construire un hôpital aux normes françaises, qui a notamment permis la première opération à cœur ouvert d’Afghanistan. Il publie aujourd’hui Afghanistan, la spirale infernale (co-écrit avec Michel Faure) aux éditions Robert Laffont et témoigne des conditions de vie actuelles des Afghans.

