Malgré une espérance de vie en augmentation, on ne vieillit pas tous en bonne santé. Habitudes, gestes simples, prévention peuvent y contribuer. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le gériatre Olivier de Ladoucette, qui nous donne des conseils pour nous aider à bien vieillir.

Les gens vivent aujourd’hui de plus en plus vieux grâce aux progrès de la médecine, mais cela ne signifie pas forcément une vieillesse en bonne santé. Maladies chroniques plus ou moins invalidantes, pathologies graves nécessitant une prise en charge au quotidien, démences parmi lesquelles la maladie d’Alzheimer altèrent très significativement la vie des personnes âgées qui sont concernées par ces situations.

L’espérance de vie en bonne santé progresse-t-elle en France ? Quelles sont les principales maladies qui touchent les personnes âgées ? Est-ce qu’il y a des gestes au quotidien qu’on peut faire pour ralentir le vieillissement du cerveau ? Les métiers ont une influence sur la manière dont nous allons vieillir ? L’alimentation et l’activité physique peuvent-elles nous aider à vieillir en bonne santé ?

Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Dr Olivier de Ladoucette, psychiatre et gériatre, il est aussi président fondateur de la Fondation Recherche Alzheimer . Il répond à ces questions et nous donne des pistes et des conseils pour rester en forme malgré les années qui passent.

Actualité médicale

Sidaction commence ce vendredi 24 mars et jusqu’à dimanche avec ce slogan et ce message d’espoir : "40 ans après la découverte du VIH, on n’a jamais été aussi proche de jouir d’un avenir sans sida."

Pourtant, de nombreuses idées reçues circulent encore à propos du VIH. Bonjour Docteur nous en parle.

Questions des auditrices et auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

- Magali à qui son médecin a prescrit du Lexomil parce qu’elle est toujours stressée. Sauf qu’elle nous dit que ca ne marche pas ;

- un père qui s’inquiète à propos du sommeil de son fils.