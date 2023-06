Vos huiles essentielles pour l'été

Piqûres de moustique, coups de soleil : l’été revient avec ses petits soucis que les huiles essentielles peuvent soulager. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent Françoise Couic Marinier, docteur en pharmacie et spécialiste des huiles essentielles, qui nous donne des conseils.

L’été revient avec son lot de petits soucis plus ou moins douloureux et gênants, tels que les piqûres de moustique et les morsures d’animaux, les coups de soleil et les coups de chaud, les courbatures et l’altitude si l’on est à la montagne ou encore le mal des transports et les maux de ventre si l'on part loin…

Or, de la même façon que les huiles essentielles peuvent nous aider dans nos petites affections de l’hiver, elles peuvent également nous accompagner au cours de notre été et nous aider à en profiter au mieux.

Mais quelles sont les huiles essentielles indispensables à glisser dans notre valise ? Comment les utiliser sans danger ? Selon quelle posologie ? Les enfants peuvent-ils eux aussi être soignés aux huiles essentielles ?

Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Dr Françoise Couic Marinier, docteur en pharmacie et spécialiste des huiles essentielles. Elle a publié de nombreux ouvrages, notamment Huiles essentielles. Le guide complet pour toute la famille (co-écrit avec Rachel Frély aux éditions Solar), et elle nous donne plein de bons conseils pour que nous passions un bel été.