Marie-Gabrielle Capodano a inventé la spiruline MARINE à Sarzeau.

Bretons, c'est une émission faite pour vous inspirer ! Chaque vendredi, Evan Adelinet reçoit des bretons ou des bretonnes engagés et passionnés pour un entretien authentique et spontané.

Marie-Gabrielle CAPODANO, passionnée depuis plus de 20 ans par le phytoplancton a créé la spiruline... MARINE ! Un procédé de culture à l'eau de mer - unique au Monde - qu'elle a fait breveter, et qu'elle compte bien démocratiser pour améliorer notre santé à tous.

Dans Bretons, elle revient sur son parcours d'entrepreneur au féminin, les obstacles et les succès qu'elle a rencontré.

On découvre la passion d'une bretonne de cœur élevée aux Antilles qui garde le meilleur des deux régions : l'optimisme et la ténacité !

Séquence émotion avec l'intervention surprise d'Akim du restaurant associatif Ty'Colibri à Vannes où Marie-Gabrielle est trésorière.

Vous pouvez rendre visite à Marie-Gabrielle à la pointe de Bénance à Sarzeau.

Plus d'infos sur le site de la Nurserie du Golfe et sur Spirumarine.