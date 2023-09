Virginie Lizion : le parcours de cette Malouine est source d'inspiration !

Responsable de communication, crêpière, correspondante locale, présidente de l'association SINOO, Maman engagée, runneuse... Virginie déborde d'énergie et de projets !

Née dans le Pays Malouin, Virginie déteste qu’on lui colle une étiquette et adore les projets ! Attachée de presse pour l’office de tourisme pendant plusieurs années, elle décide de tout quitter pour se former à l’art du billig et de la galette à l’Atelier de la Crêpe à Saint-Malo.

Finalement, la vie la mène vers le journalisme où elle intègre les équipes du Télégramme comme correspondante locale.

En parallèle, elle nous raconte son engagement associatif avec la création de SINOO , un collectif qui aide à lutter contre le cancer du sein en organisant notamment la course La Sinueuse, tous les ans à Saint-Malo dans le cadre d’Octobre Rose.

Virginie Lizion participe aussi à mettre en place un calendrier TOUS A POILS, TOUTES A NUES pour soutenir les métiers et les savoir-faires locaux pendant l’épidémie de COVID. Au milieu de tout ça, elle trouve la force et l’énergie de prendre soin de ses enfants, notamment de Zack, son fils atteint d’un cancer depuis juin 2022.

Le parcours de cette bretonne au grand cœur est une vraie source d’inspiration. Ecoutez vite ce podcast pour prendre une belle bouffée d’optimisme !