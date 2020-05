C'est beau comme le parfum qui naît à Nancy

Chaque jour Jérôme Prod'homme nous raconte ce qu'il trouve beau ou bon en Lorraine. Aujourd'hui, il a choisi de nous parler de Mina Gautier. Elle est "nez" à Nancy depuis plusieurs années et elle crée ses parfums dans les règles de l'art et sans produits chimiques. Et le confinement l'a inspirée...