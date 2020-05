Toul, Epinal, Nancy... La Lorraine c'est beau...comme les roseraies qui fleurissent en ce moment.

Mai c’est vraiment un mois magique pour les fleurs. Le mois le plus fleuri de l’année. Tout pousse et tout explose. La fleur emblématique c’est la rose. On la voit dans les roseraies de nos régions. Même si les parcs et jardins publics sont toujours fermés ce 19 mai, rappel de nos belles roseraies