Exposition Graine de Vie à Pau

Le projet "Graines de Vie" est le fruit d'une construction partagée entre la Cie Les Petits Mouchoirs et l'Ehpad "Portes du Béarn" à Garlin, imaginé et mis en place en 2015. Cette aventure collective est née d’une envie de changement et d’ouverture d’un EHPAD sur son territoire, en prenant pour prétexte la semaine bleue en octobre. Le thème "Pour une société respectueuse de la planète ensemble agissons !" a déclenché un mouvement de mobilisation, dans une approche plurielle et singulière. La création d'un jardin thérapeutique et solidaire par l'EHPAD a impulsé la création du projet, dont le photographe Pierre Coudouy a été le témoin.

L'initiative a fait ressortir différents problèmes liés aux différentes situations : isolement des personnes âgées comme des structures qui les accompagnent, vieillissement de la population sur un territoire rural, lui même isolé… D'où une volonté de l'association de partager la mémoire des anciens, de s’enrichir de leur savoir-faire, renouer des liens et impulser un élan vers le mieux vivre ensemble, tels sont les vœux de départ de ce projet. Quelques mois après la fin des événements, il en reste les belles images capturées par Pierre Coudouy et présentées à la MJC Berlioz 84 avenue de Buros à Pau. A voir jusqu'à fin novembre.