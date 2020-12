La cave de Gan-Jurançon est ouverte le dimanche

Un peu d'histoire.

Fondée en 1949 aux pieds des Pyrénées, la Cave de Gan-Jurançon est devenue, au fil du temps, un site incontournable en Béarn. A deux pas de Pau, Lourdes et Biarritz, elle vous invite à découvrir les vignobles du piémont pyrénéen, leur histoire et leurs traditions. Regroupant près de 300 viticulteurs, la Cave de Gan-Jurançon joue un rôle majeur au sein des AOC Jurançon et Béarn. Coopérative engagée et respectueuse de ses terroirs, elle exploite 750 ha de vignes, dont 45 ha avec sa propre équipe de professionnels.

Une entreprise toujours dynamique.

En ce mois de décembre, la cave est ouverte chaque dimanche tout au long de la journée, explique François Rolman, son directeur au micro de France Bleu Béarn Bigorre. Ce sont autant de possibilités mises à la disposition des gourmands. Pour les cadeaux, faites confiance à cette équipe professionnelle. Si la famille n'est pas complètement réunie cette année, on peut toujours se manifester auprès de nos proches en leur adressant un cadeau gourmand, toujours apprécié. De tout temps, le Jurançon n'est-il pas un parfait ambassadeur du Béarn ?