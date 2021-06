Le festival "Peaux à Pau" jusqu'au 4 juillet

Roulements Habiles ... Ça sonne bien ! C'est le nom de la "petite grande" association désireuse de transmettre et faire partager la culture musicale, et en particulier les percussions au plus grand nombre de personnes à travers un festival biennal . Elle a vu le jour en décembre 2019, suite à une réflexion commune sur le comment s'investir dans une mission de soutien à un événement aussi important que représente le festival "Peaux à Pau"

Une programmation trés variée

Pour cette 3ème édition de nombreux lieux en Béarn accueille des spectacles: le théâtre de verdure de Pau, le théâtre Saint-Louis, l'espace James Chambaud, la maison de la musique de Montardon et vous pourrez en profiter jusqu'au dimanche 4 juillet. N'oubliez pas de réserver pour le concert du Quartet Matthieu Chazarenc, qui vient nous présenter son dernier album "CANTO le mardi 29 juin. A noter aussi les Master class à ne pas rater.

contact@roulementshabiles.fr