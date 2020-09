Les Châteaux du Béarn : la véritable enquête, livre

Qui vivait et vit dans un château ? Des rois, des seigneurs, d'anciens nobles, des personnages célèbres, des étrangers ou des gens ordinaires qui voulaient et veulent vivre un rêve ? Les châteaux du Béarn : toute l'histoire d'une ancienne principauté puis d'une ancienne province française racontée au travers de ses châteaux. La campagne béarnaise est ornée de châteaux mais pas que... Pour avoir une opinion précise il faut faire la différence entre un château, un manoir, une maison forte, une abbaye laïque et une demeure bourgeoise.

La richesse historique apportée par Xavier Guiraud de Saint-Eymart, la qualité des aquarelles de Philippe Gapin et la touche d'investigation de François Pardeilhan font de cet ouvrage une découverte. L'histoire des bâtisses est étroitement liée aux différents terroirs auxquels elles appartiennent. Ce livre offre une villégiature dans sa lecture mais surtout nous incite à parcourir le pays de Béarn à la découverte de ses mystérieuses constructions. Cet ouvrage est publié aux éditions Le Patient résidant