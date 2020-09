Les journées du patrimoine au Château de Pau

"Hier pour demain : apprendre et transmettre" Le Musée National et Domaine du Château de Pau participent à ces 37e Journées Européennes du Patrimoine.

C'est devenu une tradition, et elle est respectée d'année en année malgré les dispositions sanitaires : le Château de Pau, Musée National propose un programme pour ces 37e Journées Européennes du Patrimoine dédiées à l'apprentissage et à la transmission. Cette année, on a donc choisi de mettre à l'honneur les écoles qui ont participé ces dernières années aux divers projets pédagogiques qui leur étaient proposés. En quelques sortes, il s'agit d'un "best of".

Durant l'après-midi, tout au long de son parcours dans le musée, le visiteur pourra découvrir les œuvres originales ayant fait l’objet d’un projet scolaire avec, en parallèle, les résultats des travaux réalisés à l'école, où se mêlent les techniques d'art plastiques anciennes et modernes, pleines d'inventivité, de créativité et de surprise. Ces travaux ont été effectués en partenariat avec les acteurs de l'éducation nationale. Notez qu'en matinée, deux visites générales commentées du musée sont proposées à 10h30 et à 11h sur réservation exclusivement auprès du Château de Pau.

Accès gratuit dans le respect des règles de distanciation en vigueur – port du masque obligatoire à partir de 11 ans.