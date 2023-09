Un bon café pour démarrer la journée

Faire du bon café avec Christophe Chemin de la Brûlerie des Alpes, c'est tout un art !

Christophe Chemin de la Brûlerie des Alpes au 56 cours Jean Jaurès à Grenoble.

90% Français boivent du café, quasiment tous les jours. Et l'expresso est le type de café préféré. Le café est même la deuxième boisson la plus consommée dans l’Hexagone, après l’eau. On en passe à peu près 5,4 kg par personne chaque année.

Christophe Chemin raconte "La torréfaction de vos cafés est réalisé de manière artisanale à l’ancienne. Nous les torréfions à chaque commande pour que vous puissiez avoir un café fraichement torréfié. C'est comme ça, que nous vous certifions sa fraicheur, Une sélection exigeante du café vert et un processus rigoureux jusqu'à l'extraction du café dans la tasse".

Comment choisir son café, le stocker, le filtrer, le déguster ? Arabica, robusta, mokka, cappuccino. Il y a mille et une manières de déguster un bon café.

Il faut aussi savoir choisir sa cafetière, à piston, à l'italienne, la Chemex aussi, la Chemex permet une extraction lente et douce par infusion. Elle offre aussi une belle clarté aromatique et une grande concentration en caféine.