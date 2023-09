C'est à St Dié des Vosges qu'on a donné son nom à l'Amérique.

Le festival International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges, c’est pour ce week-end et c’est normal puisque Saint-Dié est la capitale mondiale de la Géographie. Il faut dire que c’est là qu’une des plus grandes informations géographiques est tombée

Une assemblée de savants et des lettres d'un Florentin

C’était en 1507. Cette année-là, le gymnase vosgien se réunit et trace un mot sur la carte du monde qu’il vient de dresser, c’est le nom américa. Pourquoi ? Parce qu’un gymnase, c’est une assemblée de savants. Géographes, lecteurs, dessinateurs… Et ces gens-là, sous la houlette de Vautrin Lud, se réunissent et réfléchissent. Et en 1507, la grosse actu, ce sont les lettres d’un Florentin nommé amérigo vespucci. L’homme affirme être parti sur les traces de Christophe Colomb, qui a découvert l’Amérique 15 ans plus tôt, mais qui a toujours dit qu’il avait découvert l’inde. Et ce chemin vers les indes, vespucci le fait à son tour, en se perdant un peu d’ailleurs. Et il fait des relevés, des remarques, il observe et publie ses lettres.

Colomb n'a pas découvert un chemin vers l'Inde mais vers un nouveau continent

En Lorraine, le duc René II, le vainqueur de la bataille de Nancy, est un grand intellectuel. Un curieux, passionné d’actu et qui s’est procuré les lettres de Vespucci qu’il a fait passer, via son secrétaire, aux savants du gymnase vosgien pourqu’ils en prennent connaissance. Ce qu’ils ont fait. Et en compilant ce qu’on savait déjà, et ce qu’apportait Vespucci, ils ont tracé une carte du monde et ils ont déduit de cette carte que Colomb n’avait pas découverte un chemin vers l’Inde, mais un nouveau continent.

Et le nom de l'auteur est donné à l'Amérique

Ils l’ont nommé en latin et ils ont continué la tradition de donné un nom féminin aux continents comme Europe, Afrique, Asie, les 3 continents connus. S’inspirant du prénom d'Amerigo, dérivé d'américus, qui a aussi donné Aymeric, ils l’ont appelé América. Cette carte existe toujours elle est au congrès des Etats Unis d’Amérique, à Washington et l’Amérique est la marraine de Saint-Dié-des-Vosges depuis les années 20 quand, se battant vers Saint Mihiel, les Américains ont découvert Saint-Dié et on commencé à en prendre soin comme d’une grand-mère en quelques sorte. Comme une marraine, la marraine de l’Amérique.