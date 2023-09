C'est ici Saint Dié des Vosges

Chaque jour Jérôme nous raconte un bout d'histoire de Lorraine en rapport avec une actualité loisir. Aujourd'hui, direction les Vosges pour rappeler l'histoire de Saint Dié des Vosges, qui va vivre bientôt le 34e Festival International de Géographie...

A la fin de la semaine c’est le festival de géographie de Saint Dié des Vosges. Une nouvelle édition pour un festival qui a déjà 35 ans puisque c’est la 34e édition. C’est compliqué de résumer l’histoire de Saint Dié, mais on peut déjà dire qu’elle est très ancienne. Saint Dié naît que Nancy et Epinal n’existent pas. Metz, toul et Verdun sont hors concours puisqu’elles sont née à l’époque gauloise ou gallo-romaine.

Peuplée dès l'époque celtique.

Remarquez il y avait des habitants dès l’époque celtique au camps de la bure et on a retrouvé de beaux restes gallo romain mais tout de même c’est une forêt épaisse qui mène de ce qui sera l’Alsace à ce qui sera la Lorraine que l’endroit où se pose Saint Dié, saint Déodat, ou saint Dieudonné, qui va devenir plus ou moins légendaire en étant surnommé le bonhomme. Un personnage magique qui fend le brouillard, protège les voyageurs et ressuscite les enfants pour qu’on puisse les baptiser et leur éviter d’errer dans les limbes entre paradis et enfer.

Fondée par "le bonhomme"

En fait historiquement on sait simplement qu’il a fondé un monastère qui est devenu assez important pour qu’une ville se forme autour de lui comme à Senones ou comme à Remiremont. Terre du duc de Lorraine, mais plus ou moins indépendante, Saint-Dié devient une ville importante au niveau intellectuel, grâce aux moines, mais aussi commercial. Elle devient assez stratégique et avant même d’annexer la Lorraine a la mort de Stanislas, les Français en font souvent leur camp de base pour annexer l’Alsace d’abord, au XVIIe siècle, puis la Lorraine. La ville devient chef-lieu d’arrondissement avec la Révolution Française et fait partie du tout neuf département des Vosges. A partir de 1830, mais surtout à partir de 1850, Saint-Dié devient aussi une ville industrielle avec l’installation de multiples manufactures.

Et un passé mouvementé

La ville a eu un passé « pierre » mouvementée, elle a été victime d’un incendie important en 1757, et Stanislas a payé une partie de la reconstruction. De même, en 1944, la ville a été détruite en grande partie par les nazis. Elle a été reconstruite avec l’aide des Américains et ça lui donne un style bien à elle, avec de grandes et larges rues, une couleur rose due au grès des roses, et la meurthe qui s’éclate en passant dans celle dont le nom est connu jusqu’en Amérique.