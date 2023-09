C'est la Saint Maurice à Epinal et Saint Maurice est aussi le Patron de la ville

C’est la Saint-Maurice à Epinal, jusqu'au 15 octobre 2023 et c’est pas rien que cette fête foraine, installée sur le champ de mars, qui célèbre l’un des saint patrons d’épinal avec Saint Goéry.

Saint Maurice à l'origine d'Epinal

C’est la Saint-Maurice à Epinal et c’est pas rien que cette fête foraine, installée sur le champ de mars, qui célèbre l’un des saint patrons d’épinal avec Saint Goéry. Epinal a été fondée autour de l’an 1000 par Thierry de Hameldand, un évêque de Metz, qui avait du terrain ici et qui a choisi la manse, on va dire la commune de Spinal, parce qu’elle était un peu en hauteur, c’est d’ailleurs là qu’a été construit le vieux château, et aussi cultivable et habitable, notamment pour la partie où se trouve la place des vosges aujourd’hui. Habitable d’ailleurs parce que pas trop proche de la Moselle, déjà bien large à Epinal, et dont on se méfiait beaucoup autrefois.

La Basilique et le château : les deux ingrédients qui ont fait grandir Epinal

Le port est d’ailleurs très récent, tout au long du moyen-âge, le moins Épinal a affaire avec la Moselle le mieux elle se porte. On y voit juste passer les arbres des Vosges qui sont livrés par flottage depuis les hauts jusque loin, notamment aux Pays-Bas, pour la construction de bateaux. Et donc, loin de l’eau, et au pied du château, L’évêque fait construire une église qui est d’abord dédiée à Saint-Maurice, mais aussi, un peu plus tard, à Saint Goéry, ancien évêque de Metz et dont les reliques font une arrivée remarquée à Epinal en faisant quelques miracles. L’église de l’évêque, il en reste les racines, notamment une partie des murs de l’actuelle basilique qui est construite un peu plus tard et agrandie au fil des siècles. La Saint Maurice est donc une sorte de fête patronale puisque dédiée à ce Saint-Maurice choisi initialement par Thierry. Saint Maurice c’est le seul saint noir au moyen-âge, on dit un Maure à l’époque, ce qui a donné pas mal de nom de famille puisque morin, morineaux etc c’était pour désigner quelqu’un au teint matte. Saint Maurice c’est un ancien soldat, mort fidèle à sa foi chrétienne, martyrisé. Saint Maurice est le saint patron de la Savoie14,15, du Saint-Empire romain germanique4, des chasseurs alpins, des gardes suisses, des teinturiers et il guéri les malades de la goutte16 Il est fêté le 22 septembre, et on a toujours connu une fête ou une foire commerciale à ce moment là dans l’histoire d’epinal c’était l’origine de nos foires que ces fêtes où on faisait des affaires parce que comme il y avait du monde il y avait des commerçants et que comme il y avait du monde, il fallait se distraire, avec des spectacles au moyen Age, avec des manèges ensuite.