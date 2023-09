Lunéville et la belle exposition "paraître. Beautés en représentation" au château.

Chaque jour Jérôme nous raconte un bout d'histoire de Lorraine. Il vous reste quelques jours pour découvrir l’exposition temporaire « Exposition « Paraître. Beautés en représentation, XVIIIe / XXIe siècles ». Elle a lieu jusqu’à lundi dans la salle de la livrée.

150 pièces à voir

Une sacrée expo qui réunit 150 pièces, des portraits, des dessins, mais aussi du mobilier, tout ça pour parler des soins du corps, de la toilette, de l’art de s’habiller et aussi des objets qui s’y rapporte. Il faut dire que la cour de Lunéville s’y connaissait puisqu’on y paraissait, autrement dit, on était sur son 31. On pouvait y venir, comme à Versailles, assez simplement, mais il fallait être un minimum habillé.

L'art d'être belle ou beau au temps des Lumières

On va donc découvrir notamment des objets qui servaient à des produits de beauté, des pots à fard par exemple, en faïence de Lunéville notamment, c’est normal, la faïence servait à bien des choses. On y trouve aussi des costumes de cours, tissés avec de la soie ou du fil précieux, notamment du fil d’or. Il faut dire que plus on avait de tissus sur soi plus on était riche, d’où les robes énormes du XVIIIE siècle, qui empêchait par exemple les femmes d’asseoir sur deux chaises cote à coté, on était obligé de laisser un espace vide entre elles.

Des objets venus de loin parfois et un miroir étonnant

On découvre en fait tout ce qui a été créé, notamment au XVIIIE siècle pour embellir et pour avoir de l’allure et, honnêtement, c’est l’époque qui a propulsé la France au rang du premier pays de la mode et de nation qui donne la tendance vestimentaire, c’est dire s’il ne faut pas râter cette exposition qui a lieu encore une poignée de jour, en collaboration avec Versailles, paris, le palais des ducs de Lorraine, le musée de la Cour d’Or à Metz et qui affiche notamment l’un des rares objets qui a connu la cour de lunéville, il s’agit du miroir de toilette de la duchesse elizabeth charlotte, femme de léopold, nièce de Louis XIV, qui était posé sur la table de toilette, elle-même recouverte d’un drap, qu’on enlevait après la toilette seches, c’est-à-dire après avoir changé de chemise et maquillé et coiffé la souveraine. C’est très émouvant de le savoir revenu, et de voir cette glace qui a vu la duchesse rire, pleurer, pendant quelques années.