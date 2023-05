C'est ici la foire de Nancy

Jeanne du Barry : un destin né en Lorraine

On a beaucoup parlé du film au moment de sa sortie (et vous avez d'ailleurs vu le film en avant première France Bleu), le film "Jeanne du Barry" de (et avec Maïwenn) avec Johnny Deep. L'occasion pour Jérôme de nous rappeler que Madame du Barry est née à Vaucouleurs..