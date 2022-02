Au fait ? Pourquoi la rue des quatre églises à Nancy ?

Arrêt sur les rues de Nancy aujourd’hui, on est "rue des quatre églises". C’est l’une des grandes artères de la nouvelle ville de Nancy que le duc Charles III fera construire un peu plus loin que la ville d’origine au début du XVIIe siècle

Deux villes de Nancy : la "vieille ville" et la "ville neuve"

Les deux villes de Nancy : à gauche ville vieille et à droite ville neuve. La rue des 4 églises passe près de la place du marché sur laquelle sera construit le marché central au XIXe siècle. - Claude de Laruelle

Plutôt que d’agrandir la ville originelle, Charles III en fait bâtir une nouvelle donc un plus loin, et il fait tracer de grandes rues droites, elle s’appellent toujours rue saint jean, rue st Georges, rue saint-dizier et rue des quatre églises. Une rue qui s’appellera un moment nouvelle grand-rue puisqu’elle traverse la ville neuve de part en part comme la grand rue de la vieille ville. Une rue qui longe à l’époque l’hôtel de ville, qui se trouve sur l'équivalent de la place charles III d’aujourd’hui et qui sera rasé quand on aura terminé le nouvel hôtel de ville à l’époque de Stanislas.

La rue de "l'énergumène de Nancy"

Elisabeth de Ranfaing, "énergumène de Nancy" à la fin de sa vie quand elle est devenue religieuse

Une rue dite des églises un moment, avant de devenir la rue des quatre églises en raison des nombreux couvents qui se trouvent le long. Elle s’appellera aussi "rue de la Révolution. Ce qui est épatant avec la rue des quatre églises c’est la qualité des maisons qui y ont été construites pour certaines il y a 4 siècles et qui ont l’air d’avoir 100 ans. Et la rue des quatre églises c’est l’occasion de se souvenir de l'énergumène de Nancy, Elizabeth de Rainfaing. Cette femme née à Remiremont qui s’affirmera possédée et qui attirera des foules à Nancy pour la voir faire des choses dingues. Certains racontent par exemple qu’elle marchait à l’envers sur les poutres de son église, sans que sa robe ne tombe. D’autres disent qu’elle parlait plusieurs langues. Un cas absolument unique dans l’histoire et une femme qui fera bâtir un couvent pour les filles ayant fauté ét désirant se repentir. Le bâtiment existe toujours. Il est au 56 rue des quatre églises. Et pour le moment on ne voit plus d'énergumènes. Si ce n’est le soir et ils ne sont pas forcément possédés….