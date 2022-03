C'est ici Ferdrupt

Un rupt donc

C’est normal le mot rupt est commun dans nos Vosges puisqu’il désigne un ruisseau et que les ruisseaux ça ne manque pas dans nos montagnes, rupts par lesquels une goutte tombée du ciel va finir sa course dans la mer méditerranée ou dans la Manche selon l’endroit où elle est tombée sur la ligne de partage des eaux. Il ne faut d’ailleurs pas confondre un rupt, un ruisseau, et une goutte par exemple du côté de Gérardmer ou c’est plutôt un petit torrent. Mais revenons à Ferdrupt. La commune est née le 19 décembre 1831, d’un démembrement de de Rupt sur Moselle et du regroupement dans une nouvelle commune des hameaux de Ferdrupt, de Xaorupt et d’une partie de Remanvillers. Mais il faut dire qu’en 1792 les lieux que je viens de citer avaient déjà été enlevés à la toute nouvelle commune de Ramonchamp alors même qu’ils appartenaient au Ban de Ramonchamp. En gros, Ramonchamp d’abord, et Rupt sur Moselle ensuite, on été jugée trop grandes et la mairie trop éloignée des habitants de Ferdrupt alors on leur a donné leur indépendance. Les habitants ont fait leurs affaires eux-mêmes.

Le lieu de l'étrangre "peut'homme"

Enfin, d’après la légende, pas tous, puisque Ferdrupt c’est la commune du peut homme, une sorte d’homme sauvage dans l’esprit du yeti du Tibet. Une légende assez tenace mais qui n’a jamais été vérifiée. Si ça vous prend n’hésitez pas à vérifier. C’est très joli Ferdrupt, on n’est pas dans les Vosges pour rien. On y voit de beaux sommets autour de la jolie église Notre dame de l’Assomption comme la tête de l’Homant, à 896 ou le Grand Côteau dont la commune partage une face avec la commune de Saulxures sur Moselotte. Ferdrupt c’est un peu plus de 725 habitants, nichés à plus de 444 mètres au dessus du niveau de la mer, ce qui fait un beau point de vue et une raison d’aller y respirer le bon air.