C'est Ici Housseras

Dans les Vosges, entre petits monts et chemins creux, entre forêt vosgiennes et champs verts, il y a le délicieux village de Housseras. Il devait y avoir du houx, ou un grand houx puisque le lieu tient son nom de ce fameux arbuste piquant.

Nos ancêtres avaient coutume de nommer un lieu en fonction de son originalité. Le houx c’était le truc épatant il y a plusieurs siècles. Aujourd’hui, ils sont quasi 500 à habiter l’endroit, des housserassiennes et housserassiens qui vous montrerons sûrement de jolis coins à visiter, notamment en forêt, par ce chemin des lions qui étonne par son nom dans un lieux ou ce sont plutôt les vaches et les chèvres les premiers animaux qu’on croise, notamment à la chèvrerie des hauts prés où on fait un fromage de chèvre absolument délicieux qui roule jusqu’au marché de Saint dié par exemple.

La forteresse de la Corre veille sur Housseras depuis la nuit des temps

Douceur de vivre à Housseras, et depuis longtemps puisqu’au lieu dit la Corre on vous montrera un endroit plein de mystère qui n’est autre qu’une forteresse. Elle date de la Tène, donc d’avant les gaulois. Un site qui cumulait plusieurs centaines de remparts et qui devait servir de refuge. Peut être aussi de lieu de culte. Au-delà des restes de remparts, on y a retrouvé des stèles assez étonnante, et nul n’est parvenu à ce jour à déchiffrer ce que voulaient dire ces visages qui sont taillés dans la pierre et qu’on trouvés ici. Ils sont exposés au musée Pierre Noel à Saint Dié des Vosges. Un lieu mystérieux donc, que ce lieu de la Corre, qui rappelle que déjà, notre Lorraine était un lieu de passage il y a plusieurs milliers d’années. Et le passage, si pour nous c’est plutôt quelque chose de positif, pour nos prédécesseurs c’était certes la possibilité du commerce mais surtout l’occasion de voir arriver les ennuis. Notre histoire nous l’a largement prouvé. A Housseras, depuis la guerre, la Paix règne dans un décor d’un vert insolent à force de montrer toutes les nuances dont il est capable.

