C'est ici Rosières aux Salines

Le lieu est cité dès 1153

Citée dans un très vieil acte passé devant notaire par un certain Drogon de Nancy qui avait à faire dans ce beau coin de lorraine. Il faut dire qu’on avait forcément à faire par ici si on faisait des affaires puisque le Sel était extrêmement précieux et que Rosières « aux salines » n’en n’a jamais manqué et même en exportait dès le haut moyen âge. On le trouvait ici dans l’eau, et c’était compliqué de l’extraire, ce qu’on a cessé de faire au XVIIIE siècle. Le sel c’était l’un des seuls moyens de conserver la viande longtemps, notamment pour passer l’hiver. Un ingrédient si important qu’il constituait le salaire des légionnaires romains, le « salarium » c’était le sac de sel qu’on leur donnait plutôt que des sesterces et qu’ils échangeaient ensuite en faisant leurs courses. Un salarium toujours présent dans nos vies puisqu’en dérive le mot « salaire ». Donc un lieux « aux salines », mais pas que. Rosières, Il y a très longtemps, était un lieu était planté de roseaux, qui a donné rosaria, rosières, mais aussi toujours en Lorraine Rozelieures ou Rozérieulles. Rosières était importante déjà autrefois, puisqu’elle était le chef lieu d’un baillage. Si j’osais je dirais que c’était l’équivalent d’une sous préfecture.

Le célèbre haras

Rosières c’est aujourd’hui près de 3000 habitants et pas mal de chevaux puisque c’est ici qu’est installé l’un des rares et peut être bien le plus beau haras de l’Est de la France. Ce haras de Rosières qui fonctionne toujours et qui fut fondé à l’initiative du roi Louis XV pour fournir en chevaux son armé, ce que le haras a fait consciencieusement jusqu’à la 2e guerre mondiale. Aujourd’hui, on prend soin des chevaux et il est devenu un centre d’insémination chevalin assez important. Il faut dire qu’il y a quelques choses dans l’air de rosière qui rend joyeux, au moment du printemps, alors pourquoi pas amoureux !