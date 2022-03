"Couarail" y a pas plus lorrain que ce mot là

Un mot qu'on ne trouve qu'en Lorraine.

"Courail" ou "couarôge" d’ailleurs dans certains endroits des Vosges. Un mot qui viendrait du latin « quadrivium », le carrefour qui a donné "carrogier" en français ancien, ce qui veut dire converser dans la rue, visiblement au carrefour au moins à l’origine, et qui a donné en Lorrain le "couarail" pour désigner l’Assemblée. Plusieurs personnes regroupées et qui discutent. En petite et en grande version. Il y a le couarail du village, l’endroit où on vient causer entre habitants, où on prend des décisions aussi, une sorte de mélange entre une mairie en plein air et le café du coin. C’est aussi un endroit où on peut faire des affaires, comme devant l’église Saint Gengoult de Toul. Et il y le couarail privé si j’ose dire, qu’en France on appelait la veillée. Ce moment du soir, ou on fermait la maison et où on se regroupait autour du feu pour faire de menus travaux, filer la laine, broder, bricoler, et où on causait, on racontait les dernières nouvelles, on lisait l’almanach, on critiquait pas mal et le grand père racontait la même histoire pour la énième fois. En tous cas c’est comme ça que beaucoup d’anciens nous ont décrit le couarail. Maurice Barrès nous le décrit dans « la Colline inspirée » « Chaque soir, les sœurs et les frères, auxquels se joignaient les amis de Saxon, faisaient la veillée autour du feu de la cuisine. Tout en écossant les légumes pour l’hiver, on causait des menus événements du jour, et Bibi Cholion faisait des plaisanteries dont les sœurs s’amusaient. C’était le couarail ordinaire des villages lorrains »

Ce mot couarail on l’utilisait aussi pour parler d’une discussion fortuite dans la rue « j’ai fait couarail avec untel ». Le mot est tombé en désuétude avec l’arrivée de la télé et aussi, surtout peut être, la fin des villages vécus comme des communautés. Ce serait peut être bien qu’on se remette à "faire couarail" les lorrains, ça permettrait de discuter avec son voisin, de désamorcer des conflits, de mettre un peu plus d’humain dans nos vies.