Afrika Bibang - Musika

Afrika Bibang est une artiste envoûtante et pleine d'énergie positive : ouverte sur le monde et le mélange des cultures, elle nous invite à danser et à vivre au rythme de la musique

Afrika Bibang est une artiste biscayenne, elle a grandi à Algorta dans une famille originaire de Guinée Equatoriale, bien ancrée dans la société basque. Afrika a appris l'euskara à l'âge de 14 ans, pour pouvoir communiquer au quotidien avec ses amis bascophones et vivre dans cette langue.

Afrika a baigné dans la musique toute sa vie, elle a le rythme dans la peau, et apprécie tous les styles de musique : elle a fait ses débuts dans un groupe de reggae, Ke No Falte, puis a chanté sur des rythmes hardcore avec Etsaiak, avant de sortir son premier album, "Entzun", en 2004.

Afrika Bibang, musique sans frontières

Afrika a fait son tour du monde entre 2008 et 2019, s'installant dans des pays très différents, en Europe, Asie, Amérique. Elle a travaillé et aussi joué dans des groupes avec des musiciens locaux, et a donné des concerts dans des ambiances très différentes.

De ses voyages, Afrika a gardé de nombreux contacts, elle parle plusieurs langues et démontre une faculté naturelle d'adaptation précieuse.

En 2019, Afrika Bibang revient au Pays Basque et s'installe chez elle à Algorta.

La période est marquée par le début de l'épidémie de COVID19, mais elle utilise ce temps "libre" pour composer et créer de nouvelles chansons.

En 2019, elle sort l'album "Nomada", un titre qui la représente parfaitement, et en 2021, "Ispiluaren Aurrean", un mini album très personnel.

"Musika", un appel à danser, à vivre en musique

Début 2023, Afrika Bibang diffuse un nouveau titre, "Musika", qu'elle a écrit avec son ami musicien Rock Lee, dans lequel elle répète son amour pour la musique, et les bienfaits qu'elle nous apporte : "rien n'est comparable à la musique, rien ne peut la remplacer".

Elle relaie aussi la pensée du moment, "les gens ont juste envie de danser" : c'est efficace, l'énergie est contagieuse : message reçu à 100% ! ! !