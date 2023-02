Altzükütarrak - Kanta Gogotik

Altzükütarrak est un groupe de chanteurs souletins, connu dans tout le Pays Basque : belles voix et bonne humeur, textes inédits et traditionnels ont fait leur succès !

Altzükütarrak - "ceux d'Aussurucq" - est un groupe de copains, amoureux du chant, des moments de convivialité, et qui aiment se retrouver pour chanter, en toute simplicité.

Dominika Epherre, Jean Etxart, Jean Etxegoihen, Pierra Jaragoihen, Jean-Philippe Prat et Beñat Queheille, sont passés en 1979 de chanteurs occasionnels à un groupe organisé : ainsi est né Altzükütarrak.

Tous les membres chantent, accompagné de guitare et accordéon.

Altzükütarrak compose ses propres chansons, mais a aussi dans son répertoire des classiques souletins, ou des chants d'autres régions du Pays Basque, qu'ils adaptent à leur manière.

Le groupe a enregistré 5 albums, récemment réédités.

Altzükütarrak, un succès populaire qui dure

Altzükütarrak, depuis sa création en 1979, a multiplié les concerts, d'abord en Soule, mais leur réputation leur a permis de jouer un peu partout en Pays Basque, et même de se produire en Nouvelle-Calédonie !

La philosophie du groupe est résumée dans le titre "Kanta Gogotik" : c'est le plaisir de chanter de bon coeur, en souletin, de partager les chansons et de vivre des moments de complicité avec les copains.