Anje Duhalde - Muga Bat Beti Hor

Anje Duhalde, musicien emblématique du Pays Basque, revient sur le devant de la scène avec un titre inédit, folk rock, dont le texte nous invite à la réflexion

Qui ne connait pas Anje Duhalde au Pays Basque ?

Depuis plus de 50 ans, ce musicien natif d'Arcangues a joué dans de nombreux groupes, avant de mener une carrière en solo, et ce, toujours avec un énorme succès.

Il a débuté dans le groupe de bal Fuego, a chanté dans Akelarre, il a créé le premier groupe de rock du Pays Basque, Errobi, avec Mixel Ducau, puis a continué en solo, à partir de 1985.

Anje Duhalde a enregistré plus de 20 albums studios, et composé des chansons devenues des classiques , mettant souvent en musique des textes de poètes.

Anje est aussi très connu pour son engagement politique en tant qu'artiste, avec des chansons revendicatives (Amnistiaren Dema, Bakezaleak), et des dizaines de concerts en faveur de la langue basque, des ikastola ou en soutien aux prisonniers politiques basques.

"Muga Bat Beti Hor", du pur Anje Duhalde

Anje Duhalde a pris le temps de composer ce nouveau titre, il a créé une musique folk-rock, et chante un très beau texte de Xabier Amuriza, bertsulari poète bien connu.

Il y évoque les frontières, qui sont toujours là, présentes, les frontières et limites que chacun de nous porte en lui, mais en deuxième lecture, on trouve aussi la frontière qui coupe en deux le Pays Basque.