aRo - Beti Bihar

aRo est une artiste de Lasarte Oria, en Gipuzkoa : elle se lance en solo dans un projet musical et créatif, avec une pop expérimentale très élégante

Elle s'appelle Aroa Lasa, c'est une femme souriante, pleine d'énergie, et passionnée de musique.

Elle a grandi dans une ambiance très artistique, avec beaucoup de musiques, dont elle s'est nourrie.

En 2009, elle prend le micro dans le groupe Arramazka, qu'elle a créé avec des copains, pour des chansons très rock alternatif. Une belle aventure qui dure jusqu'en 2016, qui lui a permis de découvrir le plaisir d'être sur scène, de chanter pour un public de fans, d'enregistrer deux albums en studio, et de parcourir des centaines de kilomètres, de concert en concert.

aRo, un projet artistique en solo, ou presque

Début 2020, Aroa Lasa a commencé à travailler sur une nouvelle aventure musicale, et a décidé de raccourcir son nom, devenant tout simplement aRo.

Changement d'ambiance musicale, avec de la pop toute douce, expérimentale, sa belle voix de velours, et un mini album de 5 titres, Banoa, sorti en 2021.

Elle écrit tous ses textes, et travaille en famille, avec, pour la musique, son cousin, Gartxot Unsain, alias Ghau : un duo efficace, doublé d'une belle complicité.

"Beti Bihar", en mode pop

Début janvier 2023, aRo nous surprend, avec un titre inédit, beaucoup plus dansant que les précédents, une tendance qu'elle a visiblement envie de suivre et d'explorer dans les mois à venir.

Le texte parle des femmes, de la difficulté d'obtenir les mêmes droits que les hommes - "je travaille autant qu'eux, mais je n'ai pas d'argent" -, et du ras-le-bol de passer aux yeux des machos pour des êtres fragiles....

aRo a du caractère, du talent, de l'audace dans sa créativité... Tout ce qu'on aime...