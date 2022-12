Benito Lertxundi - Kantuz

Benito Lertxundi est un amoureux de la musique et des mots, il a consacré sa vie à créer des chansons, souvent avec des textes de poètes, pour lesquels il a composé des mélodies merveilleuses.

Benito Lertxundi est guitariste, mais c'est surtout sa voix, chaude, enveloppante, pleine de sensibilité qui marque le public depuis 60 ans.

"Kantuz", le chant c'est la vie

"Kantuz" est un texte de José Mendiague, un basque exilé en Uruguay qui a beaucoup écrit en euskara, des textes, des bertso, des poésies publiées dans les journaux de la diaspora basque.

"Kantuz" nous rappelle que les basques aiment chanter, et que le chant accompagne tous les moments de la vie - naissance, joie, peine, travail -, jusqu'à la fin, le poète dit qu'il mourra en chantant, et demande à ses amis de chanter, en souvenir de lui.

Benito Lertxundi a choisi une mélodie très simple pour donner plus de force au texte.