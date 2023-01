Benizze - Zuek Denak Zarete

Benizze est un nouveau projet musical et artistique, mûri par le musicien Beñat Goitia : après plusieurs années passées dans le groupe de rock Montauk, il change de registre et se lance dans l'électro

L'ouverture d'esprit, l'audace et la curiosité sont indubitablement des qualités qui caractérisent Beñat Goitia, le créateur du projet Benizze.

Son parcours musical est lié à la fois à la cuture traditionnelle du Pays Basque - il a fréquenté l'école de bertsu de Vitoria Gasteiz, et y a appris les subtilités de l'art de l'improvisation en langue basque -, au rock avec ses 8 années d'expérience en tant que guitariste au sein du groupe Montauk, et désormais, au monde de l'électro.

Benizze, de l'électro pour danser

Benizze est un projet qui associe diverses disciplines artistiques : l'écriture, la musique et le visuel.

Beñat Goitia est aux manettes, il travaille principalement seul, avec un peu d'aide technique de la part de ses proches.

Il a commencé à composer ses chansons il y a plus de deux ans, mais n'a sorti la première, sur internet, qu'il y a 9 mois : les réseaux sociaux et les plateformes de musique et de vidéos sont très fréquentées, et offrent une visibilité élevée, notamment auprès du jeune public.

Benizze s'adresse à tous, mais lus particulièrement à la "génération qui a envie de danser", les jeunes, mais aussi les moins jeunes.

Chaque chanson est une histoire, avec son vidéo-clip.

"Zuek Denak Zarete" est un message personnel, qui parle à tout un chacun : rêver c'est bien, mais ce dont on a besoin c'est "vous tous".