Bidaia - Amaren Sua

Bidaia a été créé en 2002 par Mixel Ducau et Caroline Philips, deux musiciens extraordinaires, en couple sur scène mais aussi à la ville. Il fait partie des pionniers du rock, co-fondateur du mythique "Errobi" dans les années 70, mais a plus d'une corde à sa guitare, il joue aussi du saxophone, des flûtes, de l'alboka... elle est venue des Etats Unis pour faire de la musique en France, a croisé Mixel lors d'une soirée, et ne l'a plus quitté. Caroline chante merveilleusement bien, c'est une pianiste confirmée, et une amoureuse de la vielle à roue.

Après plusieurs années passées en duo, et deux albums enregistrés, Mixel et Caroline ont décidé de créer un groupe, et y ont invité deux artistes afin de les compléter, eux aussi très talentueux, Mathieu Haramboure à la basse et Fred Faure aux percussions.

Ainsi est né Bidaia, un nom qui ouvre de nouveaux horizons (en euskara, Bidaia signifie "voyage").

"Amaren Sua", le lien entre passé et présent

Ce titre a été créé par Bidaia en 2016, sur l'album "Hitza".

Le texte a été composé par Aitor Sarasua, bertsuolari de talent, emporté beaucoup trop jeune par la maladie.

Aitor Sarasua parle d'un évènement historique majeur, la défense héroïque par 200 navarrais du château d'Amaiur, contre 10 000 castillans.

Amaiurko gazteluaren lekuan eraikia izan den monolitoak nafartarren erresistentzia oroitarazten du - Amaiurko Gazteluko Museoa

Suite à la prise de ce château, le Royaume de Navarre, réduit de la plus grande partie de son territoire, continua cependant à rester souverain dans ses terres d'"ultra puertos", en Basse Navarre.

La résistance d'Amaiur a été exemplaire, la valeur et le courage de ses défenseurs ont eu de l'écho jusqu'à aujourd'hui : dans son texte, Aitor Sarasua termine avec ces mots : "peut-être que la Maison de Mon Père est perdu, mais secrètement, le Feu de Ma Mère reste allumé".