Delirium Tremens - Kaixo

Delirium Tremens a opéré un retour gagnant 30 ans après son dernier concert : l'esprit rock'n'roll et l'identité du groupe perdurent, pour le plus grand plaisir des fans d'hier et d'aujourd'hui

Delirium Tremens Irisarrin, EHZ festibalean, 2022ko Uztailaren 1ean : Patxi irisarri baxuan, Txufu baterian, Andoni Basterretxea gitarran, eta Haritz Harreguy gitarran © Radio France - Xexili Foix

Delirium Tremens, c'est l'histoire d'une renaissance, après une longue parenthèse de 30 ans...

Le groupe a été créé en 1986 à Mutriku, Andoni Basterretxea en est le chanteur charismatique, avec une voix un peu éraillée, reconnaissable entre toutes, il était entouré de Billy à la basse (rapidement remplacé par Patxi Irissarri), de Txufu à la batterie, puis Inigo Muguruza à la seconde guitare.

Delirium Tremens, c'est du rock'n'roll, avec des titres en euskara, qui parlent de la vie, des relations, de la situation du Pays Basque de la fin des années 80, du monde de la pêche et des marins, activité importante dans leur village. Entre 1987 et 1991, Delirium Tremens a sorti deux albums devenus des classiques, "Ikusi eta Ikasi" et "Hiru Aeroplano".

Malgré un grand succès, Delirium Tremens tire sa révérence fin 1991. Delirium Tremens, retour gagnant Le 5 septembre 2019, Inigo Muguruza (ex Kortatu, Delirium, Negu Gorriak, Joxe Ripiau, Sagarroi....) décéde à 54 ans des suites d'une maladie dégénérative : son frère Fermin Muguruza et ses amis organisent alors un concert hommage, auquel participent les anciens de Delirium Tremens.

Suite à ce concert, ils décident de remonter le groupe, avec Haritz Harreguy en seconde guitare, aux côtés d'Andoni, Txufu et Patxi. Delirium Tremens accompagne son retour d'un album inédit, "Hordago", avec 8 titres, dans lesquels on retrouve le "son" de Delirium Tremens, l'énergie du groupe et sa capacité à l'autodérision. "Kaixo", titre emblématique de 1989 L'album "Ikusi Eta Ikasi" est une pépite musicale, qui a donné de nombreux "tubes".

Parmi ceux-ci, "Kaixo" nous rappelle l'absurdité de la vie, qui débute avec des pleurs et se termine par des pleurs. Delirium Tremens a repris le chemin de la scène, rassemblé des milliers de fans de la première heure, "ceux de leur génération, les soixantenaires", mais aussi les plus jeunes qui connaissaient le groupe grâce à leurs parents, mais ont pu les voir sur scène, "en vrai", avec les titres emblématiques et les nouveaux.