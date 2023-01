Drindots - Beltzez

Pas de fêtes de village sans bal digne de ce nom en Pays Basque !

Et les groupes de bal, en euskara, en langue basque, ont vu le jour principalement au début des années 70-80, avec la vague du rock'n'roll qui déferlait chez nous, et le mouvement de la nouvelle chanson basque qui était en plein essor, avec des artistes comme Mikel Laboa, Urko, Imanol, Benito lertxundi, Errobi, Niko Etxart...

Les jeunes musiciens, lassés des groupes venus d'ailleurs et chantant soit en français soit en espagnol, se sont organisés et ont créé leurs propres formations musicales, chantant en langue basque, pour animer les fêtes locales.

Certains groupes avaient leurs propres compositions (Akelarre, Minxoriak...), d'autres reprenaient des standards internationaux en les adaptant en euskara (Egan, Joselu Anayak, Drindots...).

Drindots, 40 années de bals et de passion

Drindots a une histoire singulière.

Ce sont 5 copains de Lazkao, en Gipuzkoa, qui ont officiellement formé leur groupe au moment où pour la première fois, la real Sociedad, club de foot de Donostia Saint Sébastien, a remporté son premier titre de vainqueur de la Liga, c'était en 1981.

Ils ont donc débuté sous de bons augures, et leur carrière a duré 40 ans !

Drindots a fait danser les foules, sur des sons rock, pop, country, blues, sans oublier les rancheras, fandango et arin arin, les danses populaires du Pays Basque.

Le groupe a enregistré 3 albums (Drindots en 1991, Made in Plazan en 1995 et Delilah en 1998), et donné des centaines de concerts dans tout le Pays Basque.

"Beltzez", un titre plein d'humour

Drindots a souvent chanté la vie quotidienne, l'amour, le travail, la fête, mais savait aussi distiller de la légèreté dans ses titres.

Ainsi, "Beltzez", c'est-à dire "en noir", raconte l'histoire d'un type, plus adepte des chaises en terrasse que des footings, qui a des kilos en trop, mais qui a trouvé une parade, qui lui demande peu d'efforts : il s'habille en noir pour sortir, une couleur flatteuse qui amincit la silhouette ! ! ! Le tout raconté avec un humour très apprécié du public...