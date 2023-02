Estitxu - Udaberria

Estitxu a été une des plus grandes chanteuses basques, réputée pour sa voix exceptionnelle. De 1968 à 1993, jusqu'à sa disparition, ses chansons, tantôt douces, nostalgiques, tantôt joyeuses et enlevées, ont ravi le public

Bon sang ne saurait mentir !

Estitxu est née dans une famille où les arts traditionnels et populaires tenaient une place importante : chant, danse, musique, dessin, peinture, théâtre.

La famille Robles Aranguiz est originaire de Biscaye, le père, Manuel Robles Aranguiz, militant syndicaliste, anti-fasciste, a dû fuir son village et se réfugier au nord des Pyrénées, d'abord à Bordeaux, puis à Cambo, et enfin à Briscous.

Estitxu, née en 1944, est la dernière des 11 frères et soeurs.

Estitxu, une artiste avant-gardiste

Estitxu avait une voix remarquable, et à 23 ans, elle gagne plusieurs radio-crochets et se produit sur scène où elle est acclamée.

Elle participe au renouveau de la chanson basque, avec ses propres compositions - textes et musiques - qu'elle interprète accompagnée de sa guitare.

Tout au long de son parcours, elle publie plusieurs disques, avec deux ou quatre titres, ainsi que des albums longs, qui sont tous des grands succès, et qui lui permettent de faire une tournée triomphale en Amérique du Sud.

Estitxu, joyeuse et battante

Estitxu a chanté de nombreux titres, certains sur des mélodies très douces, mettant en valeur sa voix - Agur Maria, Nafarroa Arragoa, Xalbador-ek Primaderari -, d'autres avec des mélodies dans l'air du temps, plus modernes - Gurasoeri, Ez duzu Jakin Egon -, et certaines, destinées à un public familial - Goazen Merkaturat Goazen Ikastolarat...-.

Estitxu avait un tempérament joyeux, et n'était pas la dernière à rigoler et à faire des blagues.

En 1987, elle tombe gravement malade, mais continue à travailler et à donner des concerts.

Elle se produit alors régulièrement avec sa nièce, Naia Robles Aranguiz, elle aussi dotée d'une voix cristalline : ensemble, elles sont sur scène, pour la dernière fois, le 5 février 1993, au théâtre Amaia d'Irun.

Estitxu s'éteint le 24 février 1993, à 48 ans.