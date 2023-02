Herrian Bizi - Denon Eskubidea Da Etxebizitza

Au Pays Basque, l'art est souvent revendicatif, et la chanson "Denon Eskubidea Da Etxebizitza" - le logement est un droit pour toutes et tous - en est un exemple on ne peut plus d'actualité

Le Pays Basque, avec son climat agréable, ses montagnes qui tombent dans l'océan, son arrière-pays verdoyant, est une zone très attractive depuis toujours, mais le phénomène s'est accentué à vitesse grand V après la période de COVID et le confinement : de plus en plus de gens viennent ou souhaitent y venir, de loin, pour y habiter et s'y installer.

L'offre de maisons ou appartements à louer et à vendre est limitée, et la demande importante fait grimper les prix.

Les locations "saisonnières", qui se cantonnaient il y a peu uniquement à la période estivale, sont devenues des locations pour touristes, tout au long de l'année.

Difficile aujourd'hui de trouver un lieu de vie à un prix décent en location à l'année, et pour la très grande majorité des habitants du Pays Basque, il est devenu extrêmement ardu d'accéder à la propriété, les prix de vente étant démesurés par rapport aux revenus moyens des habitants du Pays Basque.

"Herrian Bizi-Se Loger Au Pays" tire la sonnette d'alarme

Le collectif Herrian Bizi-Se Loger Au Pays est une plateforme qui oeuvre en faveur du droit au logement, et qui a décidé, pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes à cette problématique, de créer une chanson.

9 artistes locaux ont répondu à l'appel : les musiciens Paxkal irigoien, Xan Bidegain, Patxi Amulet et Xabi Etcheverry, ainsi que les interprètes Maialen Errotabehere, Marilou Lapeyrade, Jurgi Ekiza, Nahia Zubeldia et Adoni Oillokiegi.

La jeune bertsulari - improvisatrice - a écrit les paroles de la chanson, qui réclame "le droit pour tous au logement - denon eskubidea da etxebizitza".

Ce titre sert d'hymne à la mobilisation et annonce la grande manifestation "pour le droit de vivre et de se loger au Pays Basque), qui aura lieu à Bayonne, le 1er avril 2023.