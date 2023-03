Huntza - Lasai, Lasai

Huntza est un des groupe de trikitixa-rock les plus populaires du Pays Basque : ils viennent d'annoncer la fin de leur aventure musicale, ce sera le 3 février 2024

Au Pays Basque, le trikitixa rime avec fête populaire, et depuis les années 90, l'accordéon diatonique a souvent été mélangé à des rythmes plus rock.

On se souvient de Lin Ton Taun, pionniers en la matière, mais aussi d'Etzakit ou encore, de nos joueurs, d'Esne Beltza.

En 2014, Huntza a vu le jour à Bilbao.

Ce sont des copains originaires de Gipuzkoa, en études dans la capitale biscayenne, qui ont commencé à animer les soirées de potéo (apéritif de bar en bar), avec trikitixa et pandero, l'idée de créer un groupe s'est précisée, et d'autres instruments se sont rajouté à la formation initiale, violon, guitare, basse et batterie.

"Aldapan Gora", titre qui a lancé Huntza

En 2016, Huntza sort un clip sur internet, avec la chanson "Aldapan Gora", qui devient un tube énorme (à ce jour, plus de 13 millions de vues sur internet).

Dans la foulée, Huntza sort son premier album, "Ertzetatik", suivi de "Xilema" en 2018, et "Ezin Ezer Espero" en 2021.

Huntza s'est révélé sur scène, dans des concerts endiablés, faisant danser et vibrer les foules.

Huntza annonce la fin du groupe

Le 23 février, Huntza poste une vidéo sur les réseaux sociaux, annonçant la dissolution du groupe, le 3 février 2024.

Le monde musical et les fans sont surpris par cette nouvelle.

Huntza terminera son parcours commencé en 2014 par un lméga concert, à Bilbao, salle BEC.

Les billets sont en vente ICI .

"Lasai, Lasai", un des titres emblématiques d'Huntza

Sorti en 2018 sur l'album "Xilema", "Lasai Lasai" représente bien le style musical d'Huntza.

Les paroles nous invitent à profiter des moments présents et de l'environnement dans lequel on se trouve.

Un message qui prend une dimension supplémentaire, maintenant qu'on sait qu'Huntza ne durera pas éternellement....