Ixabe - Eromenean

Ixabe est un groupe de folk rock de Saint Jean de Luz, créé en 2018 par deux frères, Xabi et Beñat Biscay : depuis sa création, la formation s'est agrandie, et propose une musique folk-rock à la fois sombre et lumineuse (si, si, c'est possible), ainsi que des thèmes forts, comme la dépression

Après avoir bourlingué en mode rock, punk ou hardcore, sur des rythmes ultra rapides et puissants, Xabi Biscay a eu envie, en 2018, d'expérimenter d'autres musiques, d'autres thèmes, d'une manière plus posée.

Ainsi est né Ixabe, avec Xabi au chant et à la guitare, et son frère Beñat en deuxième voix.

En 2019, le confinement a été l'occasion de travailler les musiques, de les enregistrer en home studio, et de les agrémenter d'autres instruments, pour donner du corps aux morceaux, Beñat en a aussi profité pour apprendre à jouer de l'harmonium indien.

Le retour des concerts après cette période d'arrêt des évènements culturels était aussi dans un coin de leur tête, alors ils ont agrandi le groupe, et intégré dans Ixabe deux copains, Bixente Eyherabide aux percussions, et Xabi Yriarte à la basse.

Ixabe, des créations en clair obscur, entre ombre et lumière

Les technologies numériques permettant de diffuser des chansons sur internet, sur les plateformes musicales, Ixabe a publié les chansons de son premier mini album, "Antena Baita", qu'on peut acheter, écouter, sur le site Bandcamp.

Le titre "Eromenean (c'est à dire "dans la folie") aborde un sujet assez difficile, un peu tabou, mais qui touche beaucoup de monde : la dépression.

Xabi Biscay a connu la dépression, il en est sorti, mais il a tenu à partager avec nous, en musique, cet état particulier dans lequel il se trouvait englué, perdu, décalé, incompris.

Les mots sont justes, forts, sublimés par la musique d'Ixabe.