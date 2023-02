Kilimak - Kontakatilu

Kilimak est un groupe de rumba qui créé l'évènement partout où il passe ! Sur des rythmes très dansants, Kilimak fait passer des messages, et dénonce notamment les "sacs à ragots", qui polluent les relations au quotidien

Kilimak, c'est un groupe formé un peu par hasard, par Agus Garmendia, musicien d'Hernani (Gipuzkoa), qui a un jour écrit une chanson de rumba... Les amis ont apprécié, Agus a rassemblé d'autres musiciens, et ainsi est né Kilimak !

Le groupe a sorti son premier EP, album avec 6 titres, "Euskal Herriko Runba", fin 2021 : depuis, ils enchainent les concerts et sont demandés partout !

Kilimak, aujourd'hui, c'est 7 musiciens, sur scène, des chorégraphies que le public peut répéter, une musique chaude et dansante, et une énergie ultra-positive et très communicative : les fans adhérent, et le succès est grandissant.

"Kontakatilu", la musique pour encourager au respect

"Kontakatilu" est un des titres de l'album de Kilimak, et on y retrouve tous les ingrédients qui résument l'état d'esprit du groupe : musique dansante, et paroles engagées, pour le respect et pour dénoncer le colportage de ragots, de cancans qui pourrissent les relations au quotidien, et faussent les liens entre les voisins, les amis.

Kilimak a pour projet de sortir un nouvel album fin 2023.