Labrit - Hala Bada Maitasuna

Labrit est une chanteuse d'Usurbil (Gipuzkoa), qui a multiplié les expériences artistiques depuis son plus jeune âge.

Elevée par des parents eux-mêmes artistes, elle s'initie au piano, et commence à composer ses propres totres alors qu'elle n'a que 14 ans.

Repérée par sa voix à la fois douce et posée, elle intègre le groupe de pop Bide Ertzean en 1998, en tant que chanteuse, et découvre l'univers des tournées, des concerts et des studios d'enregistrements (deux albums avec Bide Ertzean).

En 2000, Labrit sort son premier album solo, "Paradisua", suivi en 2001 du second, "Nori Egin So".

Puis elle décide de prendre une longue pause, de mettre sa carrière entre parenthèses, pour se consacrer à sa famille.

La musique n'est jamais loin, mais dans la sphère intime.

Labrit chante l'amour

L'amour est un des thèmes souvent abordés par Labrit.

Le 14 décembre 2022, Labrit créé la surprise, en postant sur les réseaux sociaux "un morceau chantée dans sa cuisine, avec son amie Garbiñe Rodriguez".

Labrit est très attachée à "ces instants de vie qui deviennent des trésors, pour ceux qui en font un souvenir impérissable dans leurs coeurs".

Un texte qui parle d'amour, de fusion entre les êtres et les éléments, c'est une chanson qui représente bien l'état d'esprit et la musique de Labrit.