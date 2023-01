Lurra - Oinutsik

Ixabe - Eromenean

Ixabe est un groupe de folk rock de Saint Jean de Luz, créé en 2018 par deux frères, Xabi et Beñat Biscay : depuis sa création, la formation s'est agrandie, et propose une musique folk-rock à la fois sombre et lumineuse (si, si, c'est possible), ainsi que des thèmes forts, comme la dépression