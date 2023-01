Maddi Zubeldia eta H Eden - Ahaztuko Badut

Maddi Zubeldia et le groupe H Eden nous enchantent avec des mélodies folk très douces, très légères, et des textes pleins de délicatesse et de poésie

Maddi Zubeldia, de Ciboure, est une personne très active, qui a su concilier vie professionnelle et création artistique.

En parallèle de sa carrière d'enseignante en ikastola, cette amoureuse de l'euskara, des mots, a toujours chanté, pour elle d'abord, pour les autres ensuite.

Maddi écrit, des textes, des romans ("Deserria Haurtzaro" en 2017, "Erran Gabe Doa" en 2019), mais aussi du théâtre, avec la pièce "Oroitzen Naizeno", qui évoque la perte de mémoire et la maladie d'Alzheimer, avec beaucoup d'humanité, et dans laquelle elle a joué, en compagnie de Bernadette Luro Irazoki, avec des vidéos d'Agurtzane Andueza.

H Eden, la musique en partage

Maddi Zubeldia a créé le groupe H Eden en 2013,elle chante et joue de la guitare, avec Xano Urtxegi à l'accordéon, Iñaki Ofizialdegi aux percussions et Pat Têtevuide à la guitare.

Le groupe a sorti trois albums, "Hamaika Aztarna" (2013), "Intimitartean" (2015) eta "Zimurrak Baleki" (2019).

Chaque chanson nous embarque dans un univers, calme ou plus rythmé, léger ou plus grave.

La musique est toujours belle, mettant en valeur la voix de Maddi Zubeldia, toute en nuance et en justesse.

"Ahaztuko Badut", et si j'oubliais...

Cette chanson est très émouvante, elle nous ramène à une part de nous qui a quelque chose de l'enfance, des serments éternels, des promesse pour toute la vie.

"Et si j'oubliais, le rappelleras-tu que tu m'aimes" ?

Derrière cette phrase, chacun interprète le texte, selon son propre vécu, mais quelle que soit l'explication, l'appropriation que vous en faites, le message d'amour est là et bien là.

L'amour au delà de tout, au delà de la perte de mémoire, au delà des années : l'amour, qui fait battre notre coeur et nous permet de regarder loin devant nous, au-delà des difficultés et du temps qui passe.