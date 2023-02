Menditarrak - Menditarrak

Menditarrak, ce sont des copains qui adorent chanter, dans la bonne humeur ! Formé en 2010, le groupe anime fêtes et concerts, un peu partout en Pays Basque

Ils sont originaires de Banca, des Aldudes, d'Urepel, copains depuis toujours, agriculteurs ou bergers.

Leur attachement à la montagne ne fait aucun doute, ils aiment la vie sur les hauteurs, les valeurs du monde agricole - solidarité, partage, entraide, respect de la nature -, n'ont pas peur de travailler dehors en toutes saisons, et apprécient les moments de détente, où tout naturellement, ils aiment chanter ensemble.

En 2010, ils créent leur groupe, optent d'abord pour Bankako Menditarrak, puis simplifient le nom et s'appellent Menditarrak , ceux de la montagne.

Menditarrak, un titre à l'image du groupe, joyeux et festif

Menditarrak a déjà enregistré plusieurs disques, et se produit dans tout le Pays Basque, et parfois même plus loin, en Corse par exemple, où leurs chants sont très appréciés.

Pour se présenter, à la place d'un discours, ils ont composé ce titre, "Menditarrak", qui explique qui ils sont.