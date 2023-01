Michel Etcheverry eta Peio Larralde - Pilota Euskal Jokoa

Natif d'Hélette, Michel Etcheverry est un des chanteurs du Pays Basque ayant une belle carrière au Pays Basque, dans toute la France, et même jusqu'aux Etats Unis !

Ancien pilotari, joueur de pelote à main nue, il formait une paire redoutable avec son complice Robert Dufourcq, ils ont raflé de nombreux titres, et établi le record d'être champion de France en 1975 en mur à gauche, en trinquet et en place libre, record inégalé à ce jour ! ! !

La pelote est un sport exigent, bien ancré dans la culture basque, et souvent lié à la fête.

Ainsi, de nombreuses chansons célèbrent les exploits des joueurs, soulignent leur habileté, leur élégante tenue blanche et l'attachement à la langue basque, puisque c'est m'euskara qui est utilisé pour communiquer au cours des parties.

"Pilota euskal jokoa" : la pelote à l'honneur

Michel Etcheverry, fort de ses 40 ans de carrière, a souhaité rendre un hommage, en chansons, au monde de la pelote.

A l'automne 2022, il a sorti un très bel album, Aupa Pilota, avec de nombreuses chansons, et beaucoup d'amis invités à chanter avec lui.

"Pilota Euskal Jokoa" est un titre composé par le célèbre bertsulari Xalbador, un texte plein de sensibilité dans lequel s'adresse à la pelote, comme si c'était une personne, puis il évoque les pilotari, et qui donnent envie aux plus jeunes de le devenir aussi.

Pour son album "Aupa Pilota", Michel Etcheverry a convié sur ce titre le champion de main nue d'Hasparren, Peio Larralde, qui démontre là qu'en plus d'être un très grand pilotari, il a aussi une très jolie voix.