Negu Gorriak - Amodiozko Kanta

Negu Gorriak est un groupe de rock emblématique du Pays Basque, qui a joué de 1990 à 2001 : son répertoire s'enrichit de rythmes musicaux variés, les textes sont engagés, parlant de politique, de mouvements alternatifs, de solidarité, mais aussi de l'amour qui existe au-delà des barreaux de prison

Negu Gorriak est certainement le groupe le plus populaire des années 90 !

Ce sont les frères Inigo et Fermin Muguruza, ex leaders de Kortatu, qui l'ont créé en 1990, avec Kaki Arkarazo, ex M-ak : le groupe a commencé avec une formation réduite, deux guitares et une boite à rythmes.

Le son de Negu Gorriak peut être catalogué "rock alternatif", mais c'est bien plus que ça : en effet, les musiciens sont fans de musique, rock, punk, hardcore, mais puisent aussi dans le reggae, ragga, hip hop, rap, mixant tout cela avec des mélodies traditionnelles basques ! Le résultat est bluffant, très original pour l'époque : au Pays Basque, personne ne proposait un tel "melting pot" musical !

Le premier album du groupe, "Negu Gorriak", a été applaudi par les critiques spécialisés, mais c'est sur scène que Negu Gorriak a montré sa capacité à faire vibrer les foules.

Dès 1991, le groupe se renforce, pour développer sa musique et pour les concerts, avec l'arrivée de Mikel Abrego (ex BAP!!) à la batterie, et Mikel Kazalis (Anestesia) à la basse : Negu Gorriak est amors au complet, et diffuse sa musique au Pays Basque, en Europe et en Amérique du Sud.

Negu Gorriak, NG, Negu : le public est fan

Entre 1990 et 2001, Negu Gorriak a sorti 8 albums, dans lesquels on suit la progression musicale du groupe.

Les textes sont tous engagés, car NG c'est aussi une philosophie politique : textes en euskara, solidarité entre les peuples, lutte contre le racisme, défense des droits des femmes, des syndicats, des peuples opprimés.

Le groupe évoque aussi très souvent la situation politique du Pays Basque, la répression, la spéculation, la corruption de la police, et bien sûr, engagé dans le Mouvement de Lutte pour la Libération du Pays Basque, Negu Gorriak soutient les prisonniers politiques basques.

Dans le premier opus, "Negu Gorriak", sorti courant 1990, Negu Gorriak étonne, détonne, avec son format certes minimaliste, mais terriblement efficace.

Le premier concert donne le ton de ce qui va être le phénomène Negu Gorriak : le groupe participe à la "marche des familles de prisonniers", organisée chaque année entre Noël et le 1er janvier, pour soutenir les prisonniers incarcérés loin de chez eux et leurs proches qui subissent la double peine, avec cet éloignement.

"Amodiozko Kanta", l'amour pour un.e prisonnier.e

Cette chanson est une déclaration d'amour très forte, d'une personne qui s'adresse à l'être aimé, emprisonné.

Le texte est puissant, il raconte l'épopée de ceux qui, une fois par mois, parcourent des centaines de kilomètres en bus, pour rendre visite à leur proche en prison : préparatifs, trajets en bus, difficulté à trouver le sommeil, pause dans des villages inconnus, arrivée devant les murs gris, distribution des numéros pour les parloirs, fouille, visite de 55 minutes derrière une vitre, sans possibilité de contact, l'amour qui se lit dans les yeux, puis le retour, en rêvant de l'être aimé.

Chaque phrase est ponctuée d'un "maite zaitut", je t'aime, sorte de transe des sentiments, l'effet de répétition accentuant le sens des mots.

La mélodie choisie pour illustrer les propos est très rythmée, très rock, avec des riffs de guitare puissants : un des titres emblématiques de Negu Gorriak, devenu un hymne pour tous ceux qui ont vécu cette situation.